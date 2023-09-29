Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(2024 yerel seçimleri) İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İzmir'i gerçek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(2024 yerel seçimleri) İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmakta kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(2024 yerel seçimleri) İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmakta kararlıyız."
Kaynak: AA / Güncel