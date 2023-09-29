Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(2024 yerel seçimleri) İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İzmir'i gerçek...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(2024 yerel seçimleri) İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(2024 yerel seçimleri) İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmakta kararlıyız."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İzmir Politika Güncel Haberler

title