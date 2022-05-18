'Cuma İş Çıkışı' konserlerinde Ceza sahne alacak

İş Sanat'ın İş Kuleleri Kibele Heykeli Önü'nde düzenlediği "Cuma İş Çıkışı" açık hava konserleri, bu sezon yeniden başladı.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, rap müzik sanatçısı Ceza, 20 Mayıs saat 18.30'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

İlkbaharın gelmesiyle yeniden başlayan konserler, haziran ayında da devam edecek.