Üye Girişi
Haberler

Çukurova'da Su Sorunu: Çiftçilere Ekim Yasağı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Çukurova'da sulama birlikleri tarafından çiftçilere gönderilen 'ekim yapmayın, su yok' uyarısına tepki gösterdi. Bulut, su sorununun nedeni olarak iktidarı eleştirdi ve tarımda yaşanan zor döneme dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adana'da sulama birlikleri tarafından çiftçiye gönderilen 'ekim yapmayın, su yok' uyarısına tepki gösterdi. Bulut,"Yıllardır yapılan tüm uyarılara rağmen su konusunda gerekli yatırımların yapılmaması ve mevcut suyun yönetilememesi nedeniyle Türkiye'nin en verimli ovalarından Çukurova'da su bitti" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Çukurova çiftçisine gönderilen su kullanım yasağı üzerinden iktidarı sert ifadelerle eleştirdi. Bulut, "Çukurovalı çiftçiye 'ekim yapmayın, su yok' deniliyor. Dünya su sorununa çözüm ararken, bizde partili Cumhurbaşkanı vatandaşlarına hakaret etme ve yeni yasaklar getirme noktasında çalışıyor" dedi.

Türkiye'nin tarımda en zor dönemini yaşadığını ifade eden CHP'li Bulut, "Bu ülkede ne kadar sorun varsa sebebi mevcut iktidardır" diyerek şöyle konuştu:

"Yaşar Kemal Çukurova'mızı romanlarında betimlerken, Sarı Sıcak'ta sulama kanallarına yer vermiştir. Çünkü Çukurova'nın bu bereketli topraklarına can veren bu kanallardan akan sudur, yer altındaki kaynaklardır. Ancak son senelerde en çok konuşulan bu bölgedeki susuzluktur. Aslında bu tüm dünyanın meselesi gerek iklim krizi gerekse küresel ısınma su sorunu geliyor diye sürekli gündem ediliyor. Ancak Türkiye'de her şeyden bir haber plansız, programsız bir hükümetimiz var.

Başından beri söylüyoruz bugün ortaya çıkan tüm sorunların birincil kaynağı bugünkü iktidardır. Bugün bir fenalık yaşanıyorsa bu iktidarın plansızlığı ve programsızlığı nedeniyledir. Belli ki tüm dünya su sorununu konuşuyor, tarımda yaşanan sorunu konuşuyor. Türkiye'de de bu sorun en başından beri var. Türkiye su fakiri bir ülke. Türkiye tarım girdileri geçmiş dönemlerde çok düşük iken bugün en pahalı ürünlerimiz tarım ürünleri. Geçim sıkıntısı yaşanıyor, ekonomik sorun gelir adaletsizliğini yaratmış durumda. Tüm bunlar varken planlama ve programlama yapması gereken iktidar aksine yumurta kapıya geldiğinde kararlarını açıklıyor. Şimdi de Çukurova'daki, 'bölgede soğan ekmeyin' diyerek su girdilerini artıran ürünleri yasaklamış durumda. Bunu en başta planlasaydınız. Bir tarafta çiftçi geçimini sağlayamıyorken bir tarafta bu yasaklarla uğraşıyor. Bu ülkede ne kadar sorun varsa sebebi sizsiniz. Bu ülkede sorunların kaynağı olmayan, sorunların mağduru olanları tekrar bu yasaklarla mağdur edeceksiniz. Tüm dünya küresel ısınmayla, sanayi 4.0 ile uğraşırken, bu konuda yeni ne yapılabilir diye sürekli gündem oluştururken, biz de ise partili Cumhurbaşkanı başın zat vatandaşlarına hakaret etmekte ve yeni yasaklar getirme noktasında çalışıyor. Şayet bu planlama yapılmaz ise yine günü birlik, vizyonsuz, bir yönetim yapılırsa bu; ülkenin doğal kaynaklarına, vatandaşına, çiftçisine, esnafına ihanet etmek olur, gelir adaletsizliğini körüklemek olur."

Kaynak: ANKA / Güncel

Burhanettin Bulut Çukurova Tarım Çevre Politika Ekonomi Güncel Haberler

Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü

Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü

 Komşu esnafların park tartışmasında kan aktı! Baba ile oğlu öldürüldü

Komşu esnafların park tartışmasında kan aktı! Baba ile oğlu öldürüldü

 Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe istiyordu! İlkay'dan herkesi şaşırtan transfer kararı

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe istiyordu! İlkay'dan herkesi şaşırtan transfer kararı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Elon Musk, X'e yönelik reklam boykotu yapan dünyaca ünlü şirketlere dava açtı

Elon Musk, X'e yönelik reklam boykotu yapan dünyaca ünlü şirketlere dava açtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title