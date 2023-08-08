Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde Kura Çekimi Yapıldı

Çukurova Belediyesi'nin Gülen Yüzler Semt Kreşleri'ne rekor başvuru gelmesi üzerine kayıtlar noter huzurunda yapılan kura çekilişiyle belirlendi. Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, kreşlerin sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ve yeni bir semt kreşi açacaklarını duyurdu.

Çukurova Belediyesi'nin Gülen Yüzler Semt Kreşleri'ne rekor başvuru gelmesi üzerine kayıtlar noter huzurunda yapılan kura çekilişiyle belirlendi.

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde eğitim görecek çocuklar, her yıl olduğu gibi bu eğitim ve öğretim yılı için de noter huzurunda kura çekilerek belirlendi. İlçede bulunan 8 semt kreşine çocuklarını kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterince, herhangi bir şaibeye yer bırakmamak adına Adana 18. Noter huzurunda ve canlı yayında çekilişle miniklerin isimleri belirlendi.

Tesisler Müdürlüğü'ne bağlı 8 kreş için 978 başvuru gerçekleşirken, ön başvurular içerisinden alınacak 195 çocuk için yapılan kura çekimi Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde bulunan Gençlik Merkezi'nde gerçekleşti. Canlı yayında şeffaf bir şekilde yapılan kura çekimine Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Özgen ve Tesisler Müdürü Tahsin Akış da eşlik etti.

Kurada ismi belirlenen çocukların ailelerine tek tek ulaşılarak bilgi verileceğini söyleyen Tesisler Müdürü Tahsin Akış, 5 Eylül tarihine kadar vatandaşların kayıt yaptırabileceğini açıkladı.

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nin adı gibi ailelerin yüzlerini güldürdüğünü ve bundan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Her geçen yıl başvuruların artarak devam ettiğini, rekor kayıtların her yıl yenilenerek sürdüğünü sözlerine ekleyerek, noter huzurunda çekiliş yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Çetin, 8 semt kreşinin sayılarını artırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, 9. semt kreşinin Yüzüncüyıl Mahallesi'nde açılacağının müjdesini verdi. Başkan Çetin, "İsterdik ki başvurusu olan tüm çocuklarımızı kreşlerimize kabul edelim. Ancak kapasitenin çok üzerinde başvuru oldu. Biz de haksızlık olmaması, hemşerilerimizin kafasında herhangi bir kuşku kalmaması için kreşlerimize kabul edeceğimiz çocukları noter huzurunda kura ile belirledik" dedi.