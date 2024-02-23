Çukurca Tahini Ankara'da Tanıtıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen tahin, Ankara'da düzenlenen "Anadolu'dan Dünya'ya Kahvaltı Fuarı"nda tanıtıldı.

Susamların asırlık değirmenlerde öğütülerek dönüştürüldüğü Çukurca tahini, yurdun her yerinden ilgi görüyor.

Ankara'da düzenlenen "Anadolu'dan Dünya'ya Kahvaltı Fuarı"nda stant açan Çukurca Kaymakamlığı, ilçenin markası haline gelen tahini tanıttı.

Kaymakam Mert Kumcu, fuarda yer almanın gurur verici olduğunu söyledi.

İlçenin artık terörle değil güzel şeylerle anıldığını belirten Kumcu, "İstanbul ne kadar güvenliyse Çukurca da o kadar güvenli. Bugün Zap Suyu'nda rafting, Hakkari'de kayak yapılabiliyor. Festivaller düzenleniyor. Bizim de yöresel lezzetlerimiz var, özelikle Çukurca tahinimiz var. Geçen hafta coğrafi işaret tescili aldı. Dünyada birçok ülkeye ihraç ediyoruz." diye konuştu. ???????