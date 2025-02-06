Çubuk’un Nüfusu 100 Bini Aştı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 2025'de ilçe nüfusunun bir önceki yıla göre bin 654 kişi artarak, 100 bin 750'iye ulaştığını bildirdi.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2025 yılında ilçe nüfusunun bir önceki yıla göre bin 654 kişi artarak, 100 bin 750'iye yükseldiğini kaydetti.

Artan nüfus, sosyal zenginlik ve ekonomik gelişim demek olduğunun altını çizen Demirbaş, ilçenin doğal güzelliklerini ve kültürel yapısını koruyarak, gelişmesi, büyümesi ve cazibe merkezi olması için uğraş verdiklerini belirtti.

Nüfus olarak yüz bini aşmalarının bazı avantajları olduğunu dile getiren Demirbaş, şunlara yer verdi:

"Eğitim, tarım, hayvancılık ve sanayi kenti ilçemiz doğal güzellikleri, tarihi geçmişi ve artan iş potansiyeliyle son zamanlarda dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni konut projeleri, iş imkanları ve eğitim olanakları, ilçemizi tercih eden ailelerin sayısını artırıyor. Bu, ilçemizin çekiciliğinin bir göstergesidir. TÜİK verilerinin açıkladığı bu yeni nüfus rakamı, ilçemizin büyüme potansiyelinin bir göstergesi olarak değerlendirilmeli. Kısacası, ilçemizin nüfusunun 100 bin 750'e ulaşması, sadece bir rakam değil; aynı zamanda gelecekteki büyüme ve gelişim potansiyelinin de bir göstergesidir."