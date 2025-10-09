Çubuk'ta Kadın Girişimcilerden Üretim ve İstihdam Vurgusu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınların üretim ve istihdama katılımını artırmak amacıyla faaliyet gösteren atölye ve kurslar, kadın girişimcilerce ziyaret edildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk, İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Neslihan Şan ve Çubuk Ticaret Borsası Başkanı Murat Şan, ilçede kadınların üretim gücüne hayat veren iki merkezi ziyaret etti.

Heyet, Mazhar Balcı Konağı'nda faaliyet gösteren Kadın El İşleri Atölyesi ve Çubuk Belediyesi hizmet binasındaki GastroÇubuk profesyonel mutfağında yürütülen kurslarda incelemelerde bulundu, kadınlarla bir araya geldi, hazırladıkları yemekleri inceledi.

Başkan Demirbaş, kadınların hem sosyal hem ekonomik hayata katılımını teşvik eden bu projelerin sürdürülebilirliği için çalıştıklarını belirterek, "Burada sadece ekonomik bir üretim değil, sosyal ve psikolojik anlamda da büyük bir kazanım var. Kadınlarımız el emeğiyle, üretimleriyle hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de ilçemizin tanıtımına güç veriyor. Bu adımların kalıcı olması için tecrübeli kadın girişimcilerle iş birliği yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

GastroÇubuk mutfağında yürütülen çalışmalara da değinen Demirbaş, "Burası profesyonel bir mutfak. Ramazan ayında her gün bin kişilik yemek hazırlanıyor. Şimdi bu tesiste kadınlarımız halk eğitim iş birliğiyle gastronomi kurslarına katılıyor ve mesleki yeterlilik belgeleri alıyor." dedi.

"Kadın kadının yurdu olmalı"

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk ise kadın dayanışmasının önemine dikkati çekerek, "Kadın kadının kurdu değil, yurdu olmalı. Bu atölye çok kıymetli bir fırsat. Sürdürülebilir olması için hep birlikte çalışmalıyız. Kadınlarımız burada öğrendiklerini çevresine yaymalı, komşusunu, arkadaşını kolundan tutup buraya getirmeli. Ancak o zaman bu başarı büyür." ifadelerini kullandı.

GastroÇubuk'ta görev yapan usta öğretici Filiz Erdoğmuş da kursların kadınlara hem istihdam hem mesleki gelişim fırsatı sunduğunu anlattı.