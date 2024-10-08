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Çubuk Belediyesi 2025 Mali Bütçesini Oy Birliğiyle Kabul Etti

Çubuk Belediyesi 2025 Mali Bütçesini Oy Birliğiyle Kabul Etti
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Belediye Meclisi, 2025 yılı için 800 milyon lira olarak belirlenen mali bütçeyi tüm partilerin desteğiyle oy birliğiyle onayladı. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bütçenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Belediye Meclisi toplantısında görüşülen 2025 yılı mali hazırlık bütçesi 800 milyon lira olarak tüm partilerinin desteğiyle oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın başkanlık ettiği bütçe görüşmelerindeki son birleşimde, 2025 yılı performans programının görüşmeleri de yapıldı.

Mecliste, grup başkanvekilleri AK Parti'li Emre Arslantaş, CHP'li Ali Rıza Gökoğlu, MHP'li Selim Özdemir ve Yeniden Refah Partili Şirin Doğan, söz alarak mali bütçeye ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Çubuk Belediyesinin 20 müdürlüğüne ait tek tek okunan gelir ve gider bütçeleri ayrı ayrı oylandı. Buna göre, belediyenin bütçesi 800 milyon lira gelir, 800 milyon lira gider olarak oy birliğiyle onaylandı.

Demirbaş, 16 gündem, 2 gündem dışı olmak üzere 18 madde ile 2025 ücret değişikliğinin de görüşüldüğü ve yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından yaptığı konuşmada, "2025 yılı tahmini bütçemizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah hayırlı hizmetlere, hayırlı eserlere vesile olur. Meclisimizden tüm maddelerin oy birliğiyle geçmiş olmasından dolayı da tüm siyasi parti gruplarına teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hizmet için biz de gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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