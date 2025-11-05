Crs Şık Makas Tekstil İşçilerinin Eylemi Sürüyor.

(ANKARA) - CRS Şık Makas Tekstil fabrikası işçileri, ücret ve tazminat alacakları için başlattıkları eylemi 30'uncu gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne taşıdı. İşçi temsilcisi Buse Kara, "Bu sorunlar karşısında Çalışma Bakanlığı ve yetkililer harekete geçmeden, somut adımlar atmadan mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bu sorunları yaşayan farklı fabrikalardan, farklı şehirlerden işçilerle birleşerek mücadelemizi büyüteceğiz" dedi.

CRS Şık Makas Tekstil fabrikası işçilerinin eylemleri sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gerçekleşen basın açıklamasında, "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "İşçi gençlik el ele mücadeleye", "Direne direne kazanacağız", "Zafer, direnen emekçinin olacak", "Şık makas işçisi direnişin simgesi", "İş, ekmek yoksa barış da yok" sloganları atıldı.

Birtek-Sen, KESK, Sosyal-İş, EMEP ve Sol Parti temsilcilerinin de destek verdiği eylemde işçi temsilcisi Buse Kara hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Kara, şunları söyledi:

"Tokat OSB'deki Şık Makas Fabrikası'nda senelerce ter döktükten sonra hakları yenerek kapı önüne konan binlerce işçi ve ailesi adına konuşuyoruz. Sesimizi pek çok yerde duyurduk. Fabrika içinde, fabrika önünde, Tokat kent meydanlarında, sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda. Hatta karakolda ve Adalet Sarayı'nda. Ancak sesimiz ya yetkililer tarafından duyulmadı ya da duymazdan gelindi. O yüzden Şık Makas Fabrikası'nda yaşanan sorunları, bu sorunlarda en az patron kadar sorumluluğu olan Çalışma Bakanlığı ile de görüşmeye geldik.

"Devlet teşviklerini ve sırtımızdan kazandığı paraları farklı sektörlere, hatta farklı ülkelere yatırdı"

Yaşadığımız sorunları ve taleplerimizi bakanlığa dilekçeyle ilettik. Bu sorunları buradan da kamuoyuyla paylaşacağız. Yaşadıklarımızı yeniden hatırlatacağız. Tokat'tan seslendiğimizde sorunlarımızı duymazdan gelen yetkililere burnunun dibinden sesleniyoruz. Şık Makas Fabrikası bizden kesilen vergilerin teşvik adı altında patrona aktarılmasıyla neredeyse sıfır maliyetle kuruldu. Senelerdir devletten aldığı destekle üretimini de neredeyse bedavaya getirdi. Tokat'ta bizi on sene boyunca asgari ücrete hiçbir sosyal hakkımız olmadan çalıştırdı. Her sene ihracatını katlayarak arttırdı. Her sene milyarlarca liralık kar elde etti. Devletten aldığı teşvikler ve bizim sırtımızdan kazandığı paraları farklı sektörlere, hatta farklı ülkelere yatırdı.

"Aylarca maaşlarımız geç yattı ve üç aydır maaşlarımız ödenmiyor"

On senenin sonunda bize 'Farklı şehirlerde elektrik santralleri açıyoruz. Mısır'a fabrika kuruyoruz. Bu yüzden nakit yok. Maaşlarınız yatmayacak' dediler. Son iki senede 2 binden fazla işçi arkadaşımız tazminatını alamadan ya işten atıldı ya da tazminatını yakarak işten ayrılmaya zorlandı. İki sene önce 3 bin çalışan olan sayısı şu an 700'e kadar düştü. Aylarca maaşlarımız geç yattı ve üç aydır maaşlarımız ödenmiyor.

Buna ses çıkardığımız, çalıştığımızın karşılığını istediğimiz, aylıklarımızın yatmasını talep ettiğimiz için bizi çeşitli kodları kullanarak işten attı. Aylıklarımıza el koyduğu yetmiyormuş gibi şimdi işsizlik maaşımızı ve tazminatımızı da gasbetmeye çalışıyor. Bunu içeride yetkili olan Öz İplik İş Sendikası'yla birlikte yaptı. Öz İplik İş Sendikası temsilcileri önce aylıklarımızın yatması gereken yasal süreç geçtiği için bize çalışmadan kaçınma hakkımızı kullanabileceğimizi söyledi. Sonrasında bizim hakkımızda 'şiddet kullandıkları için işten atıldılar' dedi. Bu yaşananlar yalnız Tokat'ta değil, aynı patrona ait olan aynı sendikanın yetkili olduğu Tekirdağ Çorlu'daki Şık Makas Fabrikası'nda da yaşandı. Binden fazla işçi tazminatları ve alacakları gasbedilerek işten atıldı.

İşçileri arabulucuda anlaşmaya zorlayan patron, arabulucu anlaşmasına göre tazminatı ödemesi gereken süreyi çoktan geçmiş durumda. Tüm bunları hatırlattıktan sonra Çalışma Bakanlığı'na soruyoruz; Patron makine, arazi, sigorta primi destekleriyle, vergi aflarıyla, teşviklerle fabrikasını kurdu. Bu bizden kesilen vergilerin patronlara aktarılmasıyla gerçekleşti. Biz asgari ücrete çalışırken uluslararası tekellere dolarlarla satış yaptı. İhracat rekorları kırdı. Bu destekleri bir tane patron gelsin, bir kentte yaşayan binlerce emekçiyi açlık ücretine çalıştırsın, teşvik süresi dolduğunda binlerce işçiyi ve onların ailesini, işçilerin borçlu olduğu esnafı, ev sahibini mağdur etsin, işçilerin haklarını cebine atsın, Türkiye'de kazandığı parayı Mısır'a götürüp oraya yatırım yapsın diye mi verdiniz?

"Bu fabrikada işçiler tuvalete gittiğinde patron kapıları yumruklayarak 'dışarı çıkın lan' diye bağırıyor"

Fabrikada biriken aylığımız, kıdem tazminatımız, senelik izin ücretimiz katıldığında 2 bin işçiye toplamda neredeyse 1 milyar lira ödemesi gereken patron, bu parayı Tokat halkından kaçırıp farklı ülkelere götürmeye çalışıyor. Patron 'param yok' diyor ama Şık Makas Fabrikası 2023'te 4,5 milyar liralık, 2024'te 6 milyar liralık ihracat yaptı. Buna rağmen alacaklarımızı vermiyor. Resmen paramıza çöküyor. Bunun karşısında patrona herhangi bir yaptırımda bulunmayı, harekete geçmeyi düşünüyor musunuz? Bu fabrikada eğitim verilmemesine rağmen İŞKUR'a ustalık belgesi için eğitim veriyoruz diyen patron çuvallarla parayı iş yerine getirdi. Bu fabrikada işçiler tuvalete gittiğinde patron kapıları yumruklayarak 'dışarı çıkın lan' diye bağırıyor.

"Öz İplik İş gibi sözde işçi sendikaları için herhangi bir yaptırımınız olacak mı?"

Bu fabrikada fazla mesaiye zorlama, hasta olup hastaneye giden işçilere tutanak tutma, tehdit, hakaret, fiziksel şiddet, taciz... Aklınıza gelebilecek her türlü zorbalık uygulanıyor. İşçilere insan değil, köle muamelesi yapılıyor. Çalışma yaşamını işçilere zehir eden bu uygulamalara dair soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz? Patronların işçilere karşı düşmanca tutumunda patronlarla aynı safta yer alan işçileri iftira atan, işçilerin yasal haklarını kullanmasını engelleyen işçileri psikolojik ve fiziki saldırıda bulunan Öz İplik İş gibi sözde işçi sendikaları için herhangi bir yaptırımınız olacak mı?

"Türkiye'nin dört bir yanında teksil işçileri baskı, hakaret, tehdit, şiddet, tacize maruz kalıyor"

Çalışma Bakanlığı'na sesleniyoruz; sıraladığımız sorunlar yalnız Şık Makas işçilerinin sorunları değil. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında teksil iş kolundaki patronlar daralma ve kriz bahanesiyle işçilerin haklarını gasbediyor. Senelerce teşvik ve destekle beslenen patronlar emeğimizin üzerinden sermayesini büyüttü, servetine servet kattı. Daralma ve kriz bahanesi, işçilerin haklarına çökmek, devletten yeni teşvikler almak için kullanılıyor. Sıraladığımız sorunlar yalnız Şık Makas işçilerinin sorunları değil. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında teksil iş kolunda çalışan işçiler baskı, hakaret, tehdit, şiddet, tacize maruz kalarak çalışıyor. Türkiye'nin dört bir yanında hakkını arayan işçiler, patronlar tarafından ahlaksız kodlarla işten atılıyor. Bu sorunların bu kadar yaygın şekilde Türkiye'nin dört bir yanında yaşanmasında başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere yetkililerin büyük sorumluluğu bulunmakta. Bu sorunlar karşısında Çalışma Bakanlığı ve yetkililer harekete geçmeden, somut adımlar atmadan mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bu sorunları yaşayan farklı fabrikalardan, farklı şehirlerden işçilerle birleşerek mücadelemizi büyüteceğiz."

"Çocuklarımıza ekmek götürmek zorundayız"

Şık Makas'ta 8 yıldır çalışan bir işçi de, "Yıllardır orada emek veriyoruz biz. Çocuklarımıza, evimize para götürüyoruz. ve yıllardır hiçbir sorun olmazken son zamanlarda bunların olması üzücü bir durum. Biz kimseden para istemiyoruz. Biz çalıştığımız emeğimizin hakkını istiyoruz. Tazminatlarımızı istiyoruz. Üç çocuk annesiyim. Çocuklarımıza ekmek götürmek zorundayız. Paramızı almak zorundayız. Üç aydır bizlerin evine maaş girmiyor. En azından bunu düşünmeleri gerekir. Bizi görmelerini istiyoruz" dedi.

"Tabii ki Şık Makas işçileri de Birtek-Sen'e üye olacaklar"

Şık Makas işçilerine destek vermek için gelen SES Ankara Şube Başkanı İbrahim Kara ise şöyle konuştu:

"Bu ülkenin onurlu işçileri var. Bu ülkenin onurlu insanları var. Aylardır hakları için, gelecekleri için, emekleri için mücadele eden işçiler var. Sadece Tokatlı değil, ülkenin dört bir yanında bu haksızlığa karşı, yoksulluğa karşı, sömürüye karşı patronların iktidarına karşı direnen emekçiler var. Bizler de tabii ki KESK olarak bu direnen işçilerin her zaman yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. İşçiler, emekçiler hakları için direnecekler. Haklarını savunan, birlikte mücadele ettikleri sendikaya üye olacaklar tabii ki. Tabii ki Şık Makas işçileri de Birtek-Sen'e üye olacaklar. Çünkü sarı sendikalar, işçilerin haklarını korumaktan öte patronlarla kol kola girerek işte Tokat'ta yaşanan bir gerçeği bir kez daha gözler önüne serdiler" diye konuştu.