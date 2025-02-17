Çorumlu İş İnsanları Platformu Kaymakam'ı Ziyaret Etti

Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara'yı ziyaret etti.

Kara, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçede yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Platform Başkanı Halil Güvenbaş da yaşadıkları kente katkıda bulunmak amacıyla yerel yönetimlerle daima diyalog içinde olduklarını kaydetti.

İşbirliklerine önem verdiklerini anlatan Güvenbaş, ilçelerin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli projeler geliştirdiklerini ve hem yerel yönetimlerle hem de farklı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ettiklerini bildirdi.