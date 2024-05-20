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Çorum'un Alaca ilçesinde hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, GBT kontrolünde yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kişinin ayrıca 10 ayrı sabıka kaydı olduğu belirlendi.

Çorum'un Alaca ilçesinde hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, GBT kontrolünde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında ekipler, ilçe merkezinde oluşturulan denetimlerde şüphelilere yönelik GBT kontrolü yaptı.

Kontrolde, hakkında 9 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen M.A. (24), polis merkezinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

M.A'nın ayrıca hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, tehdit, mala zarar verme gibi suçlardan 10 ayrı sabıka kaydının olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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