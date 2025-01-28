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Çorum İş İnsanları Platformu Konyaaltı Kaymakamı'nı Ziyaret Etti

Çorum İş İnsanları Platformu Konyaaltı Kaymakamı'nı Ziyaret Etti
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Antalya'daki Çorum İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ve üyeleri, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse'yi ziyaret ederek, Antalya'nın turizmdeki önemli rolü ve kent gelişimi üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Antalya'daki Çorum İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ile üyeleri, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse'yi ziyaret etti.

Köse, ziyarette yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizmde Türkiye'nin başkenti olduğunu ve Konyaaltı ilçesinin de bunda önemli rol oynadığını belirtti.

Kentin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olduklarını aktaran Köse, kendisini ziyaret eden Güvenbaş ile üyelerine teşekkür etti.

Güvenbaş da işbirliğinin artırılması yönünde fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Sivil toplum kuruluşu olarak yaşadıkları kentin her açıdan kalkınmasına katkıda bulunmak istediklerini belirten Güvenbaş, daha güzel ve daha güçlü bir kent inşası için üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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