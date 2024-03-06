Çorum'da otoparkta çıkan tartışma sonucu 2 kişi silahla yaralandı.

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'ndeki bir otoparkta M.M, Ö.B. ve S.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.M, tabancayla ateş ederek S.D. ve otoparkta bulunan Ö.Ö'yü yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.M. ve Ö.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.