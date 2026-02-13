Telefon dolandırıcılarına GSM hattı temin eden şebekeye operasyon: 7 gözaltı

Haberler

Çorum'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, 800 farklı GSM hattı kullanarak 48 ilde toplam 160 dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği ve 139 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı çalışmada, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayarak dolandıran şebekeye hat temin eden kişiler tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, dolandırıcılık olaylarında kullanılmak üzere yaklaşık 800 farklı GSM hattı temin ettiği, bu hatlar üzerinden Türkiye genelinde 48 ilde toplam 160 dolandırıcılık olayının yaşandığı ve yaklaşık 139 milyon TL tutarında haksız kazanç elde edildiği ortaya çıkarıldı.

Elde edilen deliller doğrultusunda Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda dolandırıcılık şebekesine hat temin ettiği belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

