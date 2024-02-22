Çorum'da Demir Çubuğun Elektrik Tellere Teması Sonucu Akıma Kapılan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Çorum'un Kargı ilçesinde bir binada cam balkon montajı yapan Emirhan T.K., elindeki demir çubuğun yüksek gerilim kablolarına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kargı Devlet Hastanesine kaldırılan Emirhan T.K., daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Çorum'da elindeki demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Emirhan T.K. (19), Kargı ilçesinde bir binada cam balkon montajı yaptığı sırada elindeki demir çubuğun yüksek gerilim kablolarına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kargı Devlet Hastanesine kaldırılan Emirhan T.K, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Emirhan T.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.