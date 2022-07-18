Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Metin A'nın kullandığı 19 TL 508 plakalı otomobil, Çorum- Ortaköy kara yolunda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Yoldan geçen jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile Yunus Emre Y. ve Salih G. yaralandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. AA / Tugay Göktürk - Güncel Ortaköy Çorum Güncel Haberler

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