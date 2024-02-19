Çorlu'da Tarihi Eser Operasyonu: Heykel ve Sikke Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel ve 5 sikke ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ilçedeki iki evde yapılan aramada heykel, sikke, tabanca ve mermiler bulundu. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel ve 5 sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda ekipler ilçedeki iki evde arama yaptı.
Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel, 5 sikke, tabanca ve 63 mermi ele geçirildi. ???????
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.