Çorlu'da Tarihi Eser Operasyonu: Heykel ve Sikke Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel ve 5 sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekipler ilçedeki iki evde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel, 5 sikke, tabanca ve 63 mermi ele geçirildi. ???????

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.