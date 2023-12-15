Çorlu'da Minibüste Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde minibüsün kontrplakla kapatılan taban ve yan kısımlarında gümrük kaçağı 6 bin 380 paket sigara ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde minibüsün kontrplakla kapatılan taban ve yan kısımlarında gümrük kaçağı 6 bin 380 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kapalı kasa minibüsü durdurdu. Boş olduğu görülen minibüsün taban ve yan taraflarının kontrplakla kaplandığını fark eden polis, aracı detayla aramaya aldı. Sökülen kontrplakların arkasına zulalanmış 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.