Çorlu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halk toplantısında, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çobançeşme Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek talepleri dinledi.

Çorlu Kaymakamlığı koordinesinde Kafe 1923'te gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum katıldı.

Toplantıda altyapı, sosyal donatılar, çevre düzenlemesi ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

Sarıkurt, katılımcı yönetim anlayışına önem verdiklerini belirterek, mahalle toplantılarının sorunların yerinde tespiti açısından önemli olduğunu ifade etti.

Çorlu Belediyesi Spor Kulübü set vermedi

Türkiye Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Spor Kulübü (ÇBSK) Kadın Voleybol Takımı, sahasında konuk ettiği Bandırma Çelikspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Çorlu ekibi, maç boyunca oyun üstünlüğünü elinde tutarak setleri 25-17, 25-20 ve 25-19 kazandı.

Maçın ardından değerlendirmede bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, Çorlu'nun adını sporda üst sıralara taşımak için mücadele eden tüm sporcuların yanında olduklarını söyledi.????