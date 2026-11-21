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BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda ( Cop31 ), ülkeler arasında nihai anlaşmaya varılamaması nedeniyle müzakereler 13'üncü güne uzadı. Bugün yeniden toplanacak kapanış genel kurulunda, Antalya Mutabakatı başta olmak üzere iklim finansmanı, fosil yakıtlar, emisyon azaltımı ve uyum konularındaki kritik kararların ele alınması bekleniyor.

Antalya'da 9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'da sona ermesi planlanan Cop31'de, iki haftalık yoğun müzakereler sonrası bazı temel başlıklarda uzlaşı sağlanamadı. Dün akşam Anadolu Salonu'nda gerçekleştirilen kapanış genel kurulunda, üzerinde anlaşmaya varılan bazı kararlar kabul edilirken, iklim finansmanı, adil geçiş, emisyon azaltımı ve iklim değişikliğine uyum konularındaki görüşmeler sonuçlandırılamadı. COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplantıyı bugüne erteledi.

YENİ TASLAKLAR BEKLENİYOR

COP31 Başkanlığı tarafından, ülkelerin görüşleri doğrultusunda hazırlanan Antalya Mutabakatı'nın üçüncü taslağı ile diğer müzakere başlıklarına ilişkin revize karar metinlerinin bugün yayımlanması bekleniyor. Yeni metinlerde özellikle fosil yakıtlardan uzaklaşma, gelişmekte olan ülkelere sağlanacak iklim finansmanı, uyum finansmanının artırılması ve adil geçiş mekanizmasına ilişkin ifadeler önem taşıyor. Ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi ve ortak bir metin üzerinde uzlaşılması hedefleniyor.

GENEL KURUL TOPLANACAK

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) resmi takvimine göre bugün saat 11.00'de BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri'nin basın açıklaması, saat 15.00'te Anadolu Salonu'nda kapanış genel kurulu hazırlıkları bulunuyor. Saat 16.00'da ise COP, Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı (CMP) ve Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı (CMA) kapsamındaki kapanış genel kurulunun yeniden yapılması planlanıyor. Müzakerelerin seyrine göre toplantı saatlerinde değişiklik olabileceği belirtiliyor.

KRİTİK KARARLAR BEKLENİYOR

COP31'in uzayan gününde, ülkelerin Antalya Mutabakatı üzerinde anlaşmaya varıp varamayacağı önem taşıyor. Özellikle iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerin finansman talepleri, fosil yakıtlara ilişkin karar metinleri ve adil geçiş konusunda sağlanacak uzlaşma, zirvenin nihai sonuçlarını belirleyecek.

PAVİLYONLARDA VEDA

Diğer yandan dün akşam kapanış genel kurulunun uzaması nedeniyle çok sayıda katılımcı ve medya mensubu koridorlarda beklemek zorunda kaldı. COP31'in planlanan son gününde ülke pavilyonları kapanırken, 12 günlük yoğun maratonun ardından pavilyonlarda görev yapan ekipler, birlikte veda fotoğrafları çektirerek zirveye veda etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı