Çkp 20. Ulusal Kongresi'nin Açılış Oturumunda Ordu Bandosu
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BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun bandosu, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi açılış oturumunda ülkenin milli marşını çalıyor, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Li Ming/Xinhua)
BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun bandosu, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi açılış oturumunda ülkenin milli marşını çalıyor, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Li Ming/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel