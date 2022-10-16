Çkp 20. Ulusal Kongresi'nin Açılış Oturumunda Ordu Bandosu Güncel Haberler BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun bandosu, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi açılış oturumunda ülkenin milli marşını çalıyor, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Li Ming/Xinhua) BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun bandosu, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi açılış oturumunda ülkenin milli marşını çalıyor, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Li Ming/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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