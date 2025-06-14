Cizre Limonatası Coğrafi İşaretle Tescillendi

Şırnak'ta "Cizre Leyminete/ Cizre limonatası", Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar öncülüğünde, yaz aylarında bölgenin serinletici içeceklerinden limonatanın tescili için yapılan girişimler olumlu sonuçlandı.

Limonatanın "Cizre Leyminete/ Cizre limonatası" adıyla tescili için TÜRKPATENT'e yapılan başvuru onaylandı.

Kaymakamlık tarafından Cizre Dengbej Evi'nde limonatanın yapılışı ve tanıtımı için program düzenlendi. Programda vatandaşlara limonata ikramında bulunuldu.

Vatandaşlardan Nurullah Dadak, bölgede sıcak geçen yaz aylarında limonatanın iyi geldiğini belirtti.

Limonatanın tescillenmesini sevinçle karşıladıklarını ifade eden Dadak, "Günlük hayatta sürekli tükettiğimiz Cizre limonatasını ramazan ayında sofralarımızdan eksik etmiyoruz çünkü günün hararetini bir bardak limonata ancak alıyor. Bundan dolayı evlerimizde tükettiğimiz Cizre limonatası hemen hemen her sokak başında satılıyor ve insanlar da serinlemek için bu nefis limonatayı tüketiyor." dedi.

Ezel Kayar da sıcak havalarda evde yapılan limonatayı günde 2-3 kez tükettiğini ve bu şekilde serinlemeye çalıştığını dile getirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Murşid Munis de bu limonatanın serinletici ve ferahlatıcı özelliğe sahip olduğunu, alınan belgeyle bu içeceğin ilçeye has olduğunun tescillendiğini kaydetti.