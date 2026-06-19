Cizre'de özel gereksinimli çocuklar tenis şöleninde buluştu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde özel gereksinimli çocuklara yönelik tenis şöleni düzenlendi.

Cizre Kaymakamlığı öncülüğünde Cizre Gençlik Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cizre Tenis Akademisi Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen şölende özel gereksinimli çocuklar, tenis kortuna çıkmanın sevincini yaşadı.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Öncel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurum müdürleri ve aileler de çocukların sosyal hayata katılımını artırmayı amaçlayan şölende sevinçlerine ortak oldu.

Baycar, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, ilçede bu tür destekleyici ve farkındalık yaratan sosyal etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.