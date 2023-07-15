Çinli Üst Düzey Diplomat Wang Yi, Hindistan Dışişleri Bakanı'yla Görüştü
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CAKARTA, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (sağda) Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi, 14 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)
CAKARTA, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (sağda) Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi, 14 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel