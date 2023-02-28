Çinli Şirketler Elektrikli Araçlarını Panama'da Tanıttı

Çinli motosiklet, bisiklet ve hatta scooter gibi elektrikli araç üreticileri ve ihracatçıları, henüz sona eren 2023 Panama E-Mobilite Fuarı'nda güçlü bir şekilde boy göstererek Orta Amerika ülkesinde elektrikli araçların tanıtımına duyulan ilgiyi vurguladı.

Çinli motosiklet, bisiklet ve hatta scooter gibi elektrikli araç üreticileri ve ihracatçıları, henüz sona eren 2023 Panama E-Mobilite Fuarı'nda güçlü bir şekilde boy göstererek Orta Amerika ülkesinde elektrikli araçların tanıtımına duyulan ilgiyi vurguladı.

SES 1 (İspanyolca): EDUARDO LOPEZ VİCTORİA, BYD'nin Panama, Orta Amerika ve Karayipler Bölge Müdürü:

"Çinli bir şirket olarak bu tür bir etkinlikte yer almak bizim için çok önemli bir unsuru temsil ediyor. Misyonumuz küresel sıcaklığı bir santigrat azaltmak ve bunun için iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olacak yüzde 100 elektrikli araçlardan oluşan bir filomuz var."

SES 2 (İspanyolca): MOİSES SOTO, Geely Auto Panama Ticari Müdürü:

"Bu (Bahia Motors ve Geely arasındaki ortaklık) bizim için çok önemli bir başarı, sadece Bahia Motors ve Geely için değil, aynı zamanda bir seçeneğe ihtiyaç duyan ve bunu mükemmel kaliteye, iyi ürüne ve prestije sahip Çin otomobillerinde gören tüm pazar için."

SES 3 (İspanyolca): DİEGO CASTİLLERO, Panama'daki NIU yöneticisi:

"Çatışmaların bir sonucu olarak gaz fiyatlarının artması ve dünyada yaşanan tüm olaylarla birlikte elektrikli mobilite penceresinin açılması, elektrikli mobilite ürünleriyle tüm Panamalıların ve Panama'da yaşayanların ekonomisini iyileştirme olasılığını ortaya çıkardı."

Fuar katılımcılarına göre, Elektrikli Mobilite Yasası sayesinde bu yıl Panama'da elektrikli araçlarda bir "patlama" yaşanması bekleniyor. Bu yıl yürürlüğe giren yasa, devlet kurumlarını ve şirketleri fosil yakıtla çalışan araçlardan elektrikli araçlara geçmeye teşvik ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Panama'dan bildiriyor. (XHTV)