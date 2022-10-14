Çinli Sağlık Ekibi Malavi'de Ücretsiz Sağlık Hizmeti Sunuyor

Malavi'nin başkenti Lilongve'de bir köyde toplanan yüzlerce hasta, 17 Çinli doktordan oluşan bir ekibin gün boyu ücretsiz sağlık hizmeti sunmasını bekledi.

Malavi'nin başkenti Lilongve'de bir köyde toplanan yüzlerce hasta, 17 Çinli doktordan oluşan bir ekibin gün boyu ücretsiz sağlık hizmeti sunmasını bekledi.

Rutin sağlık taramasının yanı sıra hastalara tıbbi danışmanlık da verildi.

SES 1 (İngilizce): DR. ZHONG HONGPING, Çinli doktor

"Bu tür faaliyetler sayesinde, Çin ile Malavi halkları arasında bağları güçlendirmeyi ve aynı zamanda Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne yanıt vermek ve insan sağlığı topluluğunun inşasına olumlu bir katkı sağlamayı umuyoruz."

SES 2 (Çiçeva dili): GRACE BANDAM, Malavili hasta

"Malavi ile Çin arasındaki iyi ilişkilere şükran duyuyoruz. Bu ilişkilerin devam etmesi için dua ediyoruz. Onları bölgemizde görmekten çok mutluyuz."

2008 yılından bu yana Çin hükümeti Malavi'ye sağlık ekipleri gönderiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lilongve'den bildiriyor. (XHTV)