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Çinli Minyatür Usta Zhou Xinxing'in İnanılmaz Sanatı

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Çinli minyatür ustası Zhou Xinxing'in çok küçük nesneler üzerine yaptığı oyma sanatı büyüleyici bir şekilde gözler önüne seriliyor. Zhou, pirinç tanesine bile sekiz tane panda silueti oyabiliyor ve saç teli üzerine yazı yazabiliyor. Yıllar içinde sanatını farklı materyallere taşıyan Zhou, büyük bir sabır ve özveriyle çalışıyor.

ÇEKİM TARİHİ: 21 Ocak 2024

1. ANONS (İngilizce): HU CHENHUAN, Xinhua muhabiri

2. Oymaların çeşitli görüntüleri

4. Oymaların çeşitli görüntüleri

ANONS (İngilizce): HU CHENHUAN, Xinhua muhabiri:

"Herkese merhaba. Bu gördüğünüz, üzerine sekiz tane panda silueti oyulmuş bir pirinç tanesi. O kadar küçük ki, görmek için büyüteç kullanmak gerekiyor."

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde yaşayan minyatür ustası Zhou Xinxing, çok küçük nesneler üzerine oyma yapıyor.

Zhou, bir saç teli üzerine bile yazı yazabiliyor.

"Saç üzerine yazı yazma işine ilk başladığımda, 100 denemeden ancak birinde başarılı oluyordum. O yüzden her gün çalışmaya devam ettim. Küçük bir hata bütün işi berbat edebilir. Başarı oranı çok düşüktü."

Zhou, sanatını yıllar içinde pirinç, kağıt yelpaze, mühür ve mektuplara da taşımış.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Nanchang kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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