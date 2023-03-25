Çinli Ekibin Geliştirdiği Elektronik Dövmelerle Sağlık Durumu İzlenecek
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Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde Çinli bir biyomedikal ekibi, gerçek zamanlı olarak el hareketlerini izleyebilen sıvı metal bazlı elektronik dövme geliştirdi.
Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde Çinli bir biyomedikal ekibi, gerçek zamanlı olarak el hareketlerini izleyebilen sıvı metal bazlı elektronik dövme geliştirdi.
Sensörlerle donatılan giyilebilir cihazlar olan elektronik dövmeler, kişinin derisine yapışarak veri toplamakta kullanılıyor.
Bu akıllı elektronik deri, kişinin sağlığını izlemekte kullanılacak.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel