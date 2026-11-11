Çinli bakan Vang Yi, Rubio ile Trump'ın APEC ziyareti öncesi telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi için Çin'e yapmayı planladığı ziyaret öncesinde telefonda görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre iki bakan, Çin-ABD ilişkileri ve iki ülke liderlerinin temaslarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Çinli Bakan, görüşmede ilişkilerde sağlanan istikrar ivmesinin zor kazanılmış bir durum olduğunu, iki büyük gücün müstakil ve ortak çıkarlarına uygun akılcı bir tercihi temsil ettiğini belirtti.

Çin'in ABD ile iletişimi ve işbirliğini güçlendirmeyi istediğini ifade eden Vang, iki ülke arasında yapıcı ve stratejik olarak istikrarlı bir ilişkiyi tesis etme hedefinin somut sonuçlar üretebilmesi için farklılıkları ve hassas konuları uygun şekilde yönetmeye, iki ülkenin APEC ve G20 zirvelerine başarılı ev sahipliğine karşılıklı destek sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Çin'in Şıncın şehrinde düzenlenecek APEC Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'i ziyaret edecek.

Trump'ın mayısta Çin'e ve Şi'nin eylülde ABD'ye yaptığı ziyaretlerin ardından bu ziyaret, "iki liderin yıl içindeki üçüncü buluşması" olacak.

Kaynak: AA