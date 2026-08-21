Haberler

Alibaba'nın geliri yüzde 9 arttı, bulut geliri son 22 çeyreğin en hızlı büyümesini kaydetti

Alibaba'nın geliri yüzde 9 arttı, bulut geliri son 22 çeyreğin en hızlı büyümesini kaydetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HONG KONG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Borsası'nda işlem gören Alibaba Grubu, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 268,95 milyar yuana (yaklaşık 39,63 milyar ABD doları) yükseldiğini açıkladı.

HONG KONG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Borsası'nda işlem gören Alibaba Grubu, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 268,95 milyar yuana (yaklaşık 39,63 milyar ABD doları) yükseldiğini açıkladı.

Grubun perşembe günü açıkladığı verilere göre, gruba bağlı bulut şirketi Alibaba Cloud'un dış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artışla son 22 çeyreğin en hızlı büyümesini kaydetti.

Yapay zeka ile ilgili ürünlerden elde edilen gelir, 12,376 milyar yuana ulaşırken, bu alanda üst üste 12 çeyrekte üç haneli büyüme oranlarına ulaşıldı.

Yapay Zeka Bulut ve Hesaplama Hizmetleri segmentinin düzeltilmiş faiz, amortisman vergi öncesi karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 133 oranında artış kaydetti.

Alibaba Grubu CEO'su Eddie Wu, kapsamlı yapay zeka stratejileri sayesinde, yapay zeka ve yapay zeka hesaplama talebindeki önemli artışı karşılama konusunda son derece elverişli bir konumda olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Kaçmaya çalıştığı araç, eski içişleri bakanı adına tahsisli çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müteahhit kendi yaptığı binayı 'Bu vebali taşımam” diyerek ihbar etti! Hepsi yıkılacak

Yaptığı binayı "Bu vebali taşımam” diyerek ihbar etti! Hepsi yıkılacak
Kuytulcuların sosyal medya sorumlusunun evinden milyonlar çıktı

Sosyal medya yöneticilerinin evinden milyonlar çıktı
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Yeni Parti'ye geçti

Bir büyükşehir belediye başkanı daha Yeni Parti'ye geçti
Van Gölü'nün sodalı suyunda çocukların saçları yine sarıya döndü

Van Gölü'nde bir yaz klasiği: Çocuklar yine sarardı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı

Kapış kapış giden ünlü markanın balı sahte çıktı
Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor

Tanıdınız mı? Verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler

Yer: İzmir! Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler