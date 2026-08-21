Alibaba'nın geliri yüzde 9 arttı, bulut geliri son 22 çeyreğin en hızlı büyümesini kaydetti

HONG KONG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Borsası'nda işlem gören Alibaba Grubu, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 268,95 milyar yuana (yaklaşık 39,63 milyar ABD doları) yükseldiğini açıkladı.

Grubun perşembe günü açıkladığı verilere göre, gruba bağlı bulut şirketi Alibaba Cloud'un dış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artışla son 22 çeyreğin en hızlı büyümesini kaydetti.

Yapay zeka ile ilgili ürünlerden elde edilen gelir, 12,376 milyar yuana ulaşırken, bu alanda üst üste 12 çeyrekte üç haneli büyüme oranlarına ulaşıldı.

Yapay Zeka Bulut ve Hesaplama Hizmetleri segmentinin düzeltilmiş faiz, amortisman vergi öncesi karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 133 oranında artış kaydetti.

Alibaba Grubu CEO'su Eddie Wu, kapsamlı yapay zeka stratejileri sayesinde, yapay zeka ve yapay zeka hesaplama talebindeki önemli artışı karşılama konusunda son derece elverişli bir konumda olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua