Çin'den ABD'nin İran'a yönelik yaptırım planına tepki: Baskı sorunu çözmez
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İran'a yaptırım uygulanması ve baskı yapılmasının sorunun çözümüne katkı sağlamayacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a 'en ezici ekonomik operasyonu' başlatma planını değerlendiren Lin, ilgili taraflara sorumlu adımlar atma ve sorunu siyasi ve diplomatik yollarla çözme çağrısında bulundu.
BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İran'a yaptırım uygulamanın ve baskı yapmanın sorunun çözümüne katkı sağlamayacağını söyledi.
Lin, perşembe günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı "en ezici ekonomik operasyonu" başlatmayı planladığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Sözcü, ilgili taraflara sorumlu adımlar atma ve sorunu siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.
Kaynak: Xinhua