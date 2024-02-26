Çin yapımı insansı robot Walker S, otomobil fabrikasında görev yapıyor

İnsansı robotun çeşitli görüntüleri

Shenzhen merkezli UBTECH Robotics tarafından endüstriyel uygulamalar için geliştirilen Çin yapımı insansı robot Walker S, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan bir yeni enerjili otomobil fabrikasında montaj ve kalite kontrol çalışmalarına yardımcı oluyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)