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Çin Yapımı Elektrikli Tuk-Tuk Taksiler, Kenya'nın Emisyonları Azaltmasına Yardımcı Oluyor

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Kenya'nın liman kenti Mombasa'da, Çin üretimi elektrikli üç tekerlekli taksiler (tuk-tuklar), karbon emisyonlarını düşürmek ve gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla kullanıma sunuldu.

Kenya'nın liman kenti Mombasa'da, Çin üretimi elektrikli üç tekerlekli taksiler (tuk-tuklar), karbon emisyonlarını düşürmek ve gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla kullanıma sunuldu.

Elektrikli tuk-tuklar tam şarj ile 100 kilometre yol yapabiliyor.

Mombasa'da şu anda şehirdeki en büyük hava kirleticiler olduğu söylenen yaklaşık 10.000 tuk-tuk var.

SES (İngilizce): ALBERT KEİNO, Mombasa Ulaştırma ve Altyapı Dairesi Başkanı:

"Bu, özellikle sürdürülebilir ulaşımla ilgili olarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızı destekleme ve tamamlama konusunda bu önemli bir adım. E-mobilite ve özellikle üç tekerlekli araç sektöründeki oyunculara giderek daha fazla alan açıldığını görmek bizi cesaretlendiriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nairobi'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Kenya Güncel Haberler

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