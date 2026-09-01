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Çin'den Venezuela'da yasal hak ve çıkarların korunması vurgusu

Çin'den Venezuela'da yasal hak ve çıkarların korunması vurgusu
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BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in Venezuela'daki yasal hak ve çıkarlarının korunması gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in Venezuela'daki yasal hak ve çıkarlarının korunması gerektiğini söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, ABD ile Venezuela arasındaki yeni bir petrol anlaşmasının, Çin'in Venezuela'da bulunan yatırımlarını etkileyip etkilemeyeceği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Guo, "Çin her zaman ülkeler arasındaki ilişkilerin, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine uygun olarak yürütülmesini savunmaktadır" dedi.

Guo, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin eşitlik, karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Çin-Venezuela işbirliğinin, uluslararası hukukun ve her iki ülkenin yasalarının koruması altında olduğunu vurgulayan Guo, Çin'in Venezuela'daki yasal hak ve çıkarlarının korunmasının şart olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
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