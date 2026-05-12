Haberler

Çin Devlet Başkanı Şi, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşerek iki ülke arasında işbirliği ve kalkınma stratejilerinin uyumlandırılması gerektiğini vurguladı. Görüşme sonrasında ticaret, yatırım ve teknolojik alanlarda birçok anlaşma imzalandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede, bu yıl Çin'in 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın başlangıcı olduğunu, Tacikistan'ın da "2030 Ulusal Kalkınma Stratejisi" hedefleri doğrultusunda ilerlediğini kaydederek, Çin'in Tacikistan'ın kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini desteklediğini belirtti.

İki ülkenin kalkınma stratejilerini Kuşak ve Yol işbirliği odağında uyumlandırma çağrısı yapan Şi, yeşil enerji, dijital ekonomi, akıllı şehirler, yapay zeka ve teknolojik inovasyon alanlarında işbirliği potansiyelinin geliştirilmesini umduklarını vurguladı.

Şi, Tacikistan'ın Çin'in öncülüğünde kurulan Uluslararası Arabuluculuk Örgütüne katılımını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Tacikistan ile Birleşmiş Milletler, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Çin-Orta Asya İşbirliği Mekanizması gibi çok taraflı çerçevelerde işbirliğini güçlendirerek, daha eşit ve adil bir küresel yönetim sistemini birlikte teşvik etme çağrısında bulundu.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman da ülkesi ile Çin arasında gelişen ve derinleşen ilişkilerin ticaret, yatırım, ulaştırma, tarım ve diğer alanlarda verimli sonuçlar ürettiğini, büyük çaplı projelerin sorunsuz ilerlediğini belirterek, Çin ile kritik mineraller, yapay zeka ve teknolojik inovasyon alanlarında işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Devlet Başkanı Şi'nin Küresel Yönetim Girişimi önerisinin dünya için önemli olduğunu, Çin'in uluslararası krizlere siyasi çözümler bulma konusundaki çabalarını ve Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesindeki rolünü takdir ettiklerini dile getiren Rahman, Çin ile terörizm, ayrılıkçılık, aşırıcılık ve sınır aşan suçlarla birlikte mücadele etmeye ve bölgesel istikrarı korumaya hazır olduklarının altını çizdi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında "Kalıcı İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Paktı" imzalandı. Taraflar, ayrıca siyasi partiler arası ilişkiler, ticaret, yatırımlar, yapay zeka, yeşil madencilik ve medya alanlarında işbirliği protokolleri imzaladı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYusuf Keskin:

Benim kardeş de şanghay işbirliği organizasyonuna katılan bi şirkette çalışıyo ve bunu görmek çok hoş bişey diyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKübra Kaya:

Bakın Avrupa'da böyle stratejik ortaklıklar yapılırken biz burada daha hangi adımı atacağız! Ticaret ve teknoloji alanında böyle paktlar imzalanması gerekiyordu yıllardır! Tabii bizde her şey geç kalıyor!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCeyhan Aslan:

Yaa ya neyin var ya! Çin ile Tacikistan görüşüyor, her görüşmede anlaşma imzalanıyor ama sonra ne oluyor biliyor musunuz! Arkalık işlemleri bir tarafa kalsın, sadece basına yansıyanları yazıyorlar hep!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira'dan çarpıcı itiraf: Ayrılmak istiyordum ama vazgeçtim

G.Saraylı yıldızdan çarpıcı itiraf: Ayrılmak istiyordum ama vazgeçtim
Jose Mourinho dedikodulara son verdi: İmza atmayacağım

Dedikodulara son verdi: O takıma imza atmayacağım
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Sivas’ta sıra dışı ameliyat: Hastanın vücudundan 7.5 kiloluk kitle çıkarıldı

Saniye Nine'nin göğsünden çıkana doktorlar bile inanamadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu

Hacıosmanoğlu: Parmağımla dokunsam şampiyondu
Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi