Haberler

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı, Singapur Parlamentosu Başkanı ile Görüştü

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı, Singapur Parlamentosu Başkanı ile Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Beijing'de Singapur Parlamentosu Başkanı Seah Kian Peng ile bir araya gelerek yapay zeka, dijital ekonomi, temiz enerji ve Kuşak ve Yol işbirliği gibi alanlarda ortaklığı ilerletme çağrısında bulundu. İki taraf ayrıca uluslararası meselelerde koordinasyon ve çok taraflılık vurgusu yaptı.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in başkenti Beijing'de Singapur Parlamentosu Başkanı Seah Kian Peng ile bir araya geldi.

Zhao cuma günü gerçekleşen görüşmede, Çin ile Singapur arasındaki çok yönlü, yüksek kaliteli ve geleceğe dönük ortaklığı ilerletmek amacıyla iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatları hayata geçirmek üzere Singapur tarafıyla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Singapur ile üst düzey karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeye istekli olduklarını belirten Zhao, iki tarafa kalkınma stratejileri arasında sinerji oluşturma, ikili işbirliği mekanizmalarının koordinasyon rolüne tam işlerlik kazandırma, yapay zeka, dijital ekonomi, temiz enerji ve bilimsel-teknolojik inovasyon alanlarında işbirliğini genişletme ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini sürdürme çağrısında bulundu. Zhao, iki tarafın kültür, eğitim, medya ve gençlik değişim programları alanlarında işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini de ifade etti.

Zhao, Çin ve Singapur'un uluslararası meselelerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmesi, gerçek çok taraflılığı hayata geçirmesi, çok taraflı ticaret sistemini savunması ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişini koruması gerektiğini dile getirdi.

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin Singapur Parlamentosu ile etkileşimleri güçlendirmeye ve yasama ve denetim alanlarında deneyim paylaşımını derinleştirmeye hazır olduğunu belirten Zhao, Singapur Parlamentosu üyelerinin Ulusal Halk Kongresi'nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin milletvekilleri için düzenlediği seminere katılmasından memnuniyet duyduklarını da sözlerine ekledi.

Seah Kian Peng ise tek Çin politikasına bağlı olduklarını belirterek, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan'ının Singapur açısından önemli fırsatlar getireceğini söyledi.

Karmaşık ve değişken jeopolitik durum karşısında ASEAN-Çin ilişkilerini daha da derinleştirmeye hazır olduklarını belirten Seah Kian Peng, Singapur Parlamentosu'nun Çin Ulusal Halk Kongresi ile dostane ilişkilerini güçlendirmeyi temenni ettiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi

Maça saatler kala ortam gerildi: Bana komik geliyor, sahada göreceğiz
Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı

Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

Ünlü oyuncunun uyuşturucu yazışmaları ifşa oldu: Acil lazım kanka
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak

Gece yarısı yaşanan deprem sonrası kritik uyarı: Korkarım parçalanacak