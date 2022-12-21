Çin ve Rusya Ortak Deniz Tatbikatı Yapıyor
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JİNAN, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde 21 Aralık'ta başlayan "Ortak Deniz 2022" çerçevesinde, Zhoushan'dan Taizhou'ya kadar olan deniz bölgesinin doğusundaki sularda, Çin ve Rus donanmaları ortak...
JİNAN, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde 21 Aralık'ta başlayan "Ortak Deniz 2022" çerçevesinde, Zhoushan'dan Taizhou'ya kadar olan deniz bölgesinin doğusundaki sularda, Çin ve Rus donanmaları ortak deniz tatbikatı gerçekleştiriyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel