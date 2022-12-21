Çin ve Rusya Ortak Deniz Tatbikatı Yapıyor Güncel Haberler JİNAN, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde 21 Aralık'ta başlayan "Ortak Deniz 2022" çerçevesinde, Zhoushan'dan Taizhou'ya kadar olan deniz bölgesinin doğusundaki sularda, Çin ve Rus donanmaları ortak... Çin-Rus ortak deniz tatbikatı öncesi Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan şehrindeki bir askeri limandan yola çıkan Çin Deniz Kuvvetleri filosu, 20 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Yun/Xinhua) JİNAN, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde 21 Aralık'ta başlayan "Ortak Deniz 2022" çerçevesinde, Zhoushan'dan Taizhou'ya kadar olan deniz bölgesinin doğusundaki sularda, Çin ve Rus donanmaları ortak deniz tatbikatı gerçekleştiriyor. Çin-Rus ortak deniz tatbikatı öncesi, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan şehrindeki bir askeri limandan yola çıkan Çin Deniz Kuvvetleri filosu, 20 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Yun/Xinhua) Çin-Rus ortak deniz tatbikatı öncesi, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan şehrindeki bir askeri limandan yola çıkan Çin Deniz Kuvvetleri filosu, 20 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Yun/Xinhua) Çin-Rus ortak deniz tatbikatı öncesi, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan şehrindeki bir askeri limandan yola çıkan Çin Deniz Kuvvetleri filosu, 20 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Yun/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Aralık Güncel Haberler

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