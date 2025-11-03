Çin ve Rusya Arasında İkili İşbirliği derinleşiyor

NİNGBO, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko ile birlikte Çin ve Rusya hükümet başkanları olağan toplantıları komitesinin 29. oturumuna eş başkanlık etti.

He, pazar günü gerçekleştirilen toplantıda yılın başından itibaren iki devlet başbakanlarının çeşitli alanlarda ikili stratejik koordinasyon ve tatbiki işbirliğini derinleştirme konusunda yeni ve önemli bir uzlaşıya vardıklarını söyledi.

He, iki devlet başkanlarının rehberliğinde Çin-Rusya işbirliği mekanizmasının sürekli olarak iyileştirildiğini, etkileşimlerin daha da yakınlaştığını, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin istikrarlı gelişimini sürdürdüğünü, kilit önemdeki projelerin istikrarlı şekilde ilerletildiğini ve ilgili alanlarda işbirliğinin düzenli şekilde yürütülüp verimli sonuçlar elde edildiğini belirtti.

He, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakata uygun hareket etmek, Çin ve Rusya hükümet başkanları olağan toplantıları komitesinin işlevini yerine getirmesini sağlamaya devam etmek, çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan ikili işbirliğini daha da ilerletmek, tek taraflılık ve ticari korumacılığa karşı çıkmak ve çok taraflı ticaret sistemini korumak üzere Rusya ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Çernişenko ise Rusya-Çin ilişkilerinin tarihinin en iyi seviyesinde olduğunu ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğinde verimli sonuçlar elde edildiğini belirtti. Çernişenko, Çin ile işbirliği seviyesini yükseltmek, işbirliği alanlarını genişletip işbirliği potansiyelini ortaya çıkarmak ve yeni dönemde Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığına yeni bir ivme kazandırmak üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Her iki tarafın ilgili devlet dairelerinin, ilgili alanlarda işbirliği konusunda kurduğu derinlemesine iletişim ve etkileşimler sonucu işbirliği ile ilgili kazanımlar elde edildi ve uzlaşılara varıldı.