Haberler

Çin ve Rusya Arasında İkili İşbirliği derinleşiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Ningbo'da düzenlenen toplantıda, Çin ve Rusya arasındaki ikili stratejik koordinasyonun derinleştirildiğini ve işbirliği alanlarında önemli uzlaşıların sağlandığını açıkladı.

NİNGBO, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko ile birlikte Çin ve Rusya hükümet başkanları olağan toplantıları komitesinin 29. oturumuna eş başkanlık etti.

He, pazar günü gerçekleştirilen toplantıda yılın başından itibaren iki devlet başbakanlarının çeşitli alanlarda ikili stratejik koordinasyon ve tatbiki işbirliğini derinleştirme konusunda yeni ve önemli bir uzlaşıya vardıklarını söyledi.

He, iki devlet başkanlarının rehberliğinde Çin-Rusya işbirliği mekanizmasının sürekli olarak iyileştirildiğini, etkileşimlerin daha da yakınlaştığını, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin istikrarlı gelişimini sürdürdüğünü, kilit önemdeki projelerin istikrarlı şekilde ilerletildiğini ve ilgili alanlarda işbirliğinin düzenli şekilde yürütülüp verimli sonuçlar elde edildiğini belirtti.

He, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakata uygun hareket etmek, Çin ve Rusya hükümet başkanları olağan toplantıları komitesinin işlevini yerine getirmesini sağlamaya devam etmek, çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan ikili işbirliğini daha da ilerletmek, tek taraflılık ve ticari korumacılığa karşı çıkmak ve çok taraflı ticaret sistemini korumak üzere Rusya ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Çernişenko ise Rusya-Çin ilişkilerinin tarihinin en iyi seviyesinde olduğunu ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğinde verimli sonuçlar elde edildiğini belirtti. Çernişenko, Çin ile işbirliği seviyesini yükseltmek, işbirliği alanlarını genişletip işbirliği potansiyelini ortaya çıkarmak ve yeni dönemde Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığına yeni bir ivme kazandırmak üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Her iki tarafın ilgili devlet dairelerinin, ilgili alanlarda işbirliği konusunda kurduğu derinlemesine iletişim ve etkileşimler sonucu işbirliği ile ilgili kazanımlar elde edildi ve uzlaşılara varıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Soyunma odasında mermi kovanı bulundu: Stadyum müdürünün savunması pes dedirtti

Soyunma odasından çıkana bakın! Yapılan savunma daha skandal
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı

Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.