Çin ve İtalyan Dışişleri Bakanları İkili İşbirliği Konusunda Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir telefon görüşmesi yaptı.

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İtalya'nın Avrupa'da önemli bir ülke olduğunu ve Çin'in İtalya'yla olan ilişkilerine büyük önem verdiğini hatırlatan Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın karşılıklı derin bir güven ve dostluk kurduğunu söyledi.

Wang, geçen hafta Xi ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin G-20 Bali Zirvesi sırasında başarılı bir görüşme gerçekleştirerek ikili ilişkilerin gelişimine stratejik yön verdiğini dile getirdi.

Wang, iki ülkenin liderlerinin ulaştığı önemli uzlaşmaları aktif şekilde uygulamaya koymak ve Çin-İtalya kapsamlı stratejik ortaklığını sürekli ileri götürmek ve bu ortaklığa yeni bir anlam kazandırmak üzere Çin'in İtalya'yla çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Wang; Çin'in İtalya'yla üst düzey alışveriş ivmesini korumaya, en kısa sürede Çin-İtalya Hükümet Komitesi'nin yeni ortak toplantısını düzenlemeye ve ekonomi, ticaret, finans ile bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Muazzam bir kültürel mirasa sahip iki antik uygarlık olan Çin ve İtalya'nın birbirlerine daha rasyonel ve kapsayıcı şekilde bakabileceğini ve farklılıklarının daha büyük bir tarihsel derinlikle yönetebileceğini vurgulayan Wang, iki tarafın karşılıklı saygı ruhunu güçlendirmesi, karşılıklı güveni daha da artırması ve ikili ilişkilerin siyasi temelini pekiştirmesi umudunu ifade etti.

Çin ve İtalya'nın ekonomilerinin yüksek düzeyde birbirini tamamlayıcı olduğuna ve ikili işbirliğinin karşılıklı olarak faydalı ve büyük potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Wang, Çin'in yüksek standartlı dışa açılma konusunda sağlam duruşunu devam ettireceğini ve enerji geçişi, yeşil kalkınma ile bilim ve teknolojiyi güçlendirmek ve üçüncü taraf işbirliğini teşvik etmek üzere daha fazla kaliteli İtalyan ürünü ithal etmeye hazır olduğunu belirtti.

Çin'in daha fazla İtalyan işletmesinin Çin'e yatırımda bulunmasını sıcak karşıladığını vurgulayan Wang, İtalya'nın Çinli işletmelere adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamaya devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Wang, Çin'in bir sonraki Kış Olimpiyatları'nın İtalya'da yapılmasına destek verdiğini ve personel alışverişini kolaylaştırmak üzere iki ülke arasındaki uçuşları artırmaya devam edeceğini söyledi.

Çin'in her zaman Avrupa Birliği'ni (AB) kapsamlı stratejik ortak olarak gördüğünü ve AB'nin stratejik özerkliğini desteklediğini ifade eden Wang, Çin'in Avrupa'nın istikrarlı ve müreffeh kalmasını umduğunu sözlerine ekledi.

Wang, Çin'in Avrupa'ya yönelik siyasetinin, uluslararası durumdaki değişikliklere karşın istikrar ve sürekliliğini koruduğunu vurguladı.

Çin-Avrupa ilişkilerinin, herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ya da başka biri tarafından kontrol edilmediğini kaydeden Wang, toplumun her kesiminden Avrupalı dostların Çin'e gelerek gerçek durum hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını ve Çin'in kalkınma ve ilerlemesini deneyimlemesini beklediklerini söyledi.

Wang ayrıca İtalya'nın, Çin-Avrupa alışverişlerinde olumlu ve yapıcı bir rol oynamaya devam etmesine yönelik umudunu da dile getirdi.

Tajani ise Çin'in önde gelen bir ülke ve İtalya'nın önemli bir ortağı olduğunu vurgulayarak Meloni ile Xi arasında görüşmenin verimli sonuçları olduğunu kaydetti.

Tajani, İtalya'nın İtalya-Çin ilişkilerinin gelişimini teşvik etmek üzere ikili diyaloğun güçlendirilmesi ve ekonomi, ticaret, bilim ve teknoloji ile üçüncü taraf piyasalarında işbirliğinin artırılması yoluyla iki ülke liderlerinin vardığı uzlaşıyı uygulama konusunda ortak çaba göstermeye hazır olduğunu söyledi.

İtalyan pazarının Çinli işletmelere açık olduğunu vurgulayan Tajani, pandemi sonrası dönemde Avrupa ve Çin'in, turizm ve diğer alanlarda diyalog ve işbirliğini koruyup derinleştirmesi umudunu dile getirdi.

İki taraf Ukrayna konusunda da görüş alışverişinde bulundu.