Çin ve İsviçre 75. Yıldönümünü Kutladı

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünde birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Xi, pazar günü gönderdiği mesajında Çin ve İsviçre'nin farklı sosyal sistemlere sahip ve farklı kalkınma aşamalarında bulunan ülkeler arasındaki dostane işbirliğine örnek teşkil ettiğini belirtti.

Xi, iki ülkenin 75 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana eşitlik, inovasyon ve kazan-kazan sonuçlarını temel alan bir işbirliği ruhu geliştirerek ikili ve çok taraflı alanlarda verimli sonuçlar elde ettiğini, halklarının refahını artırdığını ve çok taraflılık ve serbest ticaretin korunmasına olumlu katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Çin-İsviçre ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, ilişkilerin ticari ve finansal işbirliğini ve halklar arası etkileşimi derinleştirme, Çin-İsviçre yenilikçi stratejik ortaklığını bir üst seviyeye yükseltme ve eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünyanın ve evrensel olarak fayda sağlayan ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmenin teşvikine yeni katkılar yapma konusunda 75. yıldönümünü bir fırsat olarak değerlendirmek üzere Keller-Sutter ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Keller-Sutter ise son 75 yılda İsviçre ve Çin'in karşılıklı saygıya dayalı etkileşimler, diyaloglar ve tatbiki işbirliğini sürdürerek çok yönlü ve sağlam bir ortaklık kurduğunu söyledi.

İki ülke arasında 2014'te yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması ve 2016'da kurulan yenilikçi stratejik ortaklığın, İsviçre-Çin ilişkilerinde dönüm noktaları olduğunu hatırlatan Keller-Sutter, çeşitli alanlardaki işbirliğinin sürekli genişleyip derinleştiğini belirtti.

Keller-Sutter, gelecekte Çin ile etkileşim ve işbirliğini artırmaya ve iki ülke arasındaki uzun soluklu dostluğu güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.