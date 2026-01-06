Çin Cumhurbaşkanı Xi, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile Görüştü

BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Xi pazartesi günkü toplantıda Devlet Başkanı Lee ile iki kez bir araya geldiklerini ve karşılıklı ziyaretlerde bulunduklarını hatırlatarak, bunun her iki tarafın Çin-Güney Kore ilişkilerine verdiği önemi yansıttığını söyledi. Xi hem dost hem de komşu olan Çin ve Güney Kore'nin etkileşimi artırıp sık sık iletişim kurmayı sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Çin'in sürekli olarak Güney Kore'yle olan ilişkilerini bölgeye yönelik diplomatik gündeminde üst sıraya yerleştirdiğini ve Güney Kore'ye yönelik politikasında süreklilik ve istikrarı koruduğunu kaydeden Xi, dostane işbirliği doğrultusunu kararlı şekilde el üstünde tutmak, karşılıklı fayda ilkesi ve kazan-kazan sonuçlarına bağlı kalmak, ikili stratejik ortaklığı sağlıklı bir yönde teşvik etmek, her iki halkın refahını etkin şekilde artırmak ve bölgesel ve küresel barış ve kalkınmaya olumlu katkıda bulunmak üzere Güney Kore ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Çin Komünist Partisi 20. Merkezi Komitesi'nin 4. genel oturumunda 15. Beş Yıllık Plan'ın hazırlanmasına yönelik tavsiyelerin gözden geçirilip kabul edildiğini hatırlatan Xi, bu süreçte önümüzde 5 yılda Çin'in kalkınmasına yönelik bir ayrıntılı planın ana hatlarıyla belirlendiğini ve dünyadaki tüm ülkelere geniş fırsatlar sunulduğunu dile getirdi.

Xi, Çin ile Güney Kore'nin, derin şekilde iç içe geçmiş sanayi ve tedarik zincirleriyle yakın ekonomik bağları olduğunu ve ikili işbirliğinin karşılıklı fayda sağladığını söyledi.

Xi iki ülkenin kalkınma stratejilerini daha uyumlu hale getirmesi, politika koordinasyonunu güçlendirmesi, ortak çıkarlarının payını genişletmesi ve yapay zeka, yeşil endüstriler ve gümüş ekonomisi gibi yükselen alanlarda daha fazla işbirliği sonucu elde etmesi gerektiğini ifade etti.