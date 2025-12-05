Çin Başbakanı Li, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Görüştü

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmek, iki yönlü açıklığı artırmak ve serbest ticareti ve ekonomik küreselleşmeyi kararlılıkla el üstünde tutmak üzere Fransa ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Li perşembe günü resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Li, önemli ve uzun soluklu ekonomik ve ticari ortaklar olan Çin ve Fransa'nın, ekonomi alanında birbirlerini güçlü şekilde tamamladıklarını, çok sayıda birbirine yakın çıkarları bulunduğunu ve sağlam bir işbirliği temeline sahip olduklarını belirtti. Li, iki tarafın, ekonomik ve ticari ilişkileri sıkılaştırarak kalkınma için daha da büyük bir sinerji oluşturabileceğini ifade etti.

Li, Fransa ile kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmeye, iki yönlü açıklığı artırmaya, havacılık, uzay ve sivil nükleer enerji gibi geleneksel alanlarda işbirliğini güçlendirmeye ve yapay zeka, yeşil kalkınma ve gümüş ekonomi gibi yükselen alanlarda işbirliğini teşvik etmeye istekli olduklarını kaydetti. Çinli şirketlerin Fransa'ya yatırım yapmasını desteklediklerini belirten Li, Fransa'nın adil, eşit ve elverişli bir iş ortamı oluşturması yönündeki beklentilerini dile getirdi.

Tek taraflılık ve korumacılığın günümüzde yükselişte olduğu ve uluslararası ekonomik ve ticari sürtüşme ve anlaşmazlıkların arttığına dikkat çeken Li, tüm tarafların geç olmadan iletişim kurması, karşılıklı anlayışı derinleştirmesi, farklılıkları bir kenara bırakarak ortak zemin araması, somut adımlar atması ve birbirlerinin meşru endişelerini uygun şekilde çözüme kavuşturmak üzere birbirlerine doğru adım atmasının an itibarıyla daha da büyük bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Li, Çin-AB ilişkilerinin doğru yönde gelişmeye devam etmesini sağlamak amacıyla Fransa'ya işbirliğine odaklanma ve farklılıkları uygun şekilde giderme çağrısında bulundu. Li, serbest ticaret ve ekonomik küreselleşmeyi kararlılıkla el üstünde tutmak üzere Fransa ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Macron ise Çin ile her düzeyde etkileşim ve diyaloğu güçlendirmeye, iki yönlü açıklığı ve karşılıklı yatırımları artırmaya, üçüncü taraf pazarları keşfetmek üzere Çin ile çalışmaya ve ekonomi, ticaret, tarım, havacılık, sivil nükleer enerji ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını söyledi.

Macron, serbest ticareti ve çok taraflı ticaret sistemini korumak üzere Çin ile işbirliğini güçlendirmeye ve küresel yönetişimin reforma tabi tutulup iyileştirilmesini teşvik etmeye istekli olduklarını da belirtti.