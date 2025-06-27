Çin ve Ekvador Arasında Stratejik İşbirliği Gelişmeleri

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ile bir araya geldi.

Cuma günü gerçekleşen görüşmede içinde bulunduğumuz yılın Çin ile Ekvador arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 45. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, ikili ilişkilerde iyi bir ivme yakalandığını söyledi.

Xi, "Ekvador, büyük Kuşak ve Yol İnisiyatifi ailesine katılmıştır. Serbest ticaret anlaşması imzalayan Çin ve Ekvador, enerji, madencilik, güç ve altyapı inşaatı gibi alanlarda verimli işbirliği yürütmektedir" dedi.

Ekvador'la olan ilişkilerini her zaman stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendirip geliştirdiklerini kaydeden Xi, aralarındaki kapsamlı stratejik ortaklığı ilerletmek üzere Ekvador'la çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

İki ülkenin birbirine saygı duyup güvenen iyi dostlar ve ortak kalkınma arayışında olan iyi ortaklar olması gerektiğini vurgulayan Xi, iki tarafa da temel çıkar ve başlıca endişeleri konusunda birbirlerini desteklemeyi sürdürme ve devlet yönetişimi konusunda etkileşimi artırma çağrısında bulundu.

Xi, iki tarafı da kilit öneme sahip işbirliği projelerini etkin şekilde yürütmeye, ikili ticareti artırmaya, eğitim, kültür, medya ve gençlik alanlarında etkileşimi geliştirmeye ve Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Forumu 4. Bakanlar Toplantısı'nın sonuçlarını uygulamaya çağırdı.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen 2025 Yaz Davos Forumu'na katılmak üzere Çin'de bulunan Noboa ise Çin'in tüm dünyayı etkileyen kalkınmasına hayranlık duyduğunu söyledi.

Ülkesinin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak üzere Çin'in yaptığı büyük destek ve yardımları her zaman hatırlayacaklarını belirten Noboa, Çin ile ilişkileri derinleştirmeyi ve ticaret, bilim ve teknoloji, kültür ve eğitim ve gençlik alanlarında işbirliğini artırmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

İki lider, görüşmelerinin ardından Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin teşvikine yönelik işbirliği planının imza törenine nezaret etti.