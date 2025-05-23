Çin ve Belarus Arasında Stratejik İşbirliği Güçleniyor

Çin ve Belarus Arasında Stratejik İşbirliği Güçleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Belarus'a yaptığı ziyarette iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştiğini ve çeşitli alanlarda işbirliği sonuçları elde edildiğini duyurdu. Liu, ekonomi, bilim, teknoloji ve daha birçok alanda işbirliğinin güçlendirilmesi için görüşmelerde bulundu.

MİNSK, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Çin ile Belarus arasındaki her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığında üst düzey gelişme kaydedildiği ve çeşitli alanlarda verimli işbirliği sonuçları elde edildiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Liu, çarşamba-perşembe günleri arasında Belarus'a ziyaret gerçekleştirdi.

Liu, ziyareti sırasında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Belarus Başbakan Birinci Yardımcısı Nikolay Snopkov ile görüştü ve Çin-Belarus Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin 6. toplantısına eş başkanlık yaptı.

Liu, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini kararlılıkla desteklemek, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki yüksek kaliteli işbirliğini teşvik edip iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere Belarus ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Lukaşenko ise tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmaların siyasi manevralarda kullanılmasına karşı çıktıklarını belirtti. Lukaşenko, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki büyük projeleri uygulamak, yeni kaliteli üretici güçler geliştirmek ve kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerini karşılıklı olarak desteklemek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Çin-Belarus Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin 6. toplantısı çarşamba günü gerçekleştirildi. Toplantıda taraflar, ekonomi ve ticaret, bilim ve teknoloji, güvenlik, eğitim, kültür, gümrük denetimi ve karantina ve sanayi gibi kilit öneme sahip alanlarda işbirliği için görüş alışverişinde bulundu ve düzenlemeler yaptı.

Toplantı tutanağı imzalayan iki taraf, dijital ekonomi ve bilim ve teknoloji konularında işbirliğine yönelik anlaşmalara da imza attı. Ayrıca endüstriyel işbirliği konusunda alt komite kurulması konusunda anlaşmaya varıldı.

Liu ziyareti sırasında, Çin-Belarus Sanayi Parkı gibi ikili işbirliği projelerini de denetledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada

Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Dev maç şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı

Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi

CHP'nin yeni meclis başkanvekili belli oldu
Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere

Usta oyuncu isyan etti: Param bitmek üzere
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.