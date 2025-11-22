Çin ve ABD Liderleri Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in başkenti Beijing'de eski ABD başkanının ulusal güvenlik danışmanı ve Atlantik Konseyi'nin icra başkan yardımcısı Stephen Hadley ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He, cuma günkü görüşmede Güney Kore'nin Busan kentinde iki ülke liderinin gerçekleştirdiği başarılı görüşmenin, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimi için yön belirlediğini söyledi.

Çin ve ABD'nin geniş bir işbirliği alanı ve kapsamlı ortak çıkarları olduğunu belirten He, ekonomik ve ticari işbirliğinin Çin-ABD ilişkilerinin dengesi ve itici gücü olmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

He, Atlantik Konseyi'nin ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı gelişimini teşvik etmede olumlu bir rol oynayacağını umduğunu dile getirdi.

He, Hadley'e ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin dördüncü genel oturumu hakkında bilgi verdi.

Hadley ise iki devlet başkanının görüşmesinin sonuçlarından övgüyle bahsetti. ABD-Çin ilişkilerinin istikrarının büyük önem taşıdığını belirten Hadley, iki ülke arasındaki etkileşim ve diyaloğu teşvik etmeye devam etme isteğini dile getirdi.