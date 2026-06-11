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Çin ve Ab, Ticaret ve Yatırım İstişare Mekanizmasından Tatbiki Sonuçlar Elde Etmeyi Hedefliyor

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Çin ve Avrupa Birliği, Çin-AB ticaret ve yatırım istişare mekanizmasının ilk toplantısında tatbiki sonuçlar elde etmek üzere çalışma konusunda anlaştı. Görüşmeler Brüksel'de gerçekleşti.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Avrupa Birliği, Çin-AB ticaret ve yatırım istişare mekanizmasının ilk toplantısında tatbiki sonuçlar elde etmek üzere çalışma konusunda mutabık kaldı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Çin Uluslararası Ticaret Temsilci Yardımcısı Ling Ji'nin salı günü Brüksel'de AB Komisyonunun Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Genel Direktörü Ditte Juul Jorgensen ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Mekanizmanın hazırlık çalışmaları hakkında derinlemesine ve kapsamlı görüş alışverişinde bulunan iki taraf, Çin-AB ticaret ve yatırım istişare mekanizmasının ilk toplantısında tatbiki sonuçlar elde edilmesi, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrara kavuşturulması ve tarafların sürdürülebilir kalkınmasının teşvik edilmesi için çaba gösterme konusunda anlaştı.

Kaynak: Xinhua
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