Çin Uzaya Dört Meteoroloji Uydusu Fırlattı

Tianmu-1 meteoroloji takım uydularına ait uydular, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle fırlatıldı, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
JİUQUAN, 22 Mart (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden dört meteoroloji uydusunu uzaya başarıyla gönderdi. Tianmu-1 meteoroloji takım uydusuna ait uydular Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 17.09'da fırlatıldı ve planlanan yörüngeye girdi.
Tianmu-1 meteoroloji takım uydusuna ait uydular, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle fırlatıldı, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
Tianmu-1 meteoroloji takım uydusuna ait uydular, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle fırlatıldı, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
Tianmu-1 meteoroloji takım uydusuna ait uydular, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle fırlatıldı, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)