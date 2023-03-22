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Çin Uzaya Dört Meteoroloji Uydusu Fırlattı

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Çin Uzaya Dört Meteoroloji Uydusu Fırlattı

JİUQUAN, 22 Mart (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden dört meteoroloji uydusunu uzaya başarıyla gönderdi.

Çin Uzaya Dört Meteoroloji Uydusu FırlattıTianmu-1 meteoroloji takım uydularına ait uydular, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle fırlatıldı, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

JİUQUAN, 22 Mart (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden dört meteoroloji uydusunu uzaya başarıyla gönderdi. Tianmu-1 meteoroloji takım uydusuna ait uydular Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 17.09'da fırlatıldı ve planlanan yörüngeye girdi.

Çin Uzaya Dört Meteoroloji Uydusu FırlattıTianmu-1 meteoroloji takım uydusuna ait uydular, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle fırlatıldı, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Çin Uzaya Dört Meteoroloji Uydusu FırlattıTianmu-1 meteoroloji takım uydusuna ait uydular, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle fırlatıldı, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Çin Uzaya Dört Meteoroloji Uydusu FırlattıTianmu-1 meteoroloji takım uydusuna ait uydular, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle fırlatıldı, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 22 Mart Güncel Haberler

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