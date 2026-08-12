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C919'un İlk Uluslararası Ticari Uçuşu

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Çin'in yerli üretim yolcu uçağı "C919" ilk başarılı uluslararası ticari yolcu uçuşunu Moğolistan'daki Ulan Batur Havalimanı'na inerek gerçekleştirdi.

Çin'in yerli üretim yolcu uçağı "C919" ilk başarılı uluslararası ticari yolcu uçuşunu Moğolistan'daki Ulan Batur Havalimanı'na inerek gerçekleştirdi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin üretimi "C919" tipi uçak, ilk uluslararası uçuşunu yaptı.

Bu kapsamda Çin'in başkenti Pekin'den kalkıp Moğolistan'ın Ulan Batur Havalimanı'na iniş gerçekleştiren "C919" tipi uçak, uluslararası ilk ticari yolcu uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

Ulan Batur Havalimanı'nda su tankerlerinden fışkırtılan suyun altından geçen uçaktan inen yolcular, etnik dans gösterisiyle ve geleneksel Moğol kıyafetleri giymiş bir grup görevli tarafından karşılandı.

Bu rota, "C919"un ticari operasyonlara başlamasından sonra açılan ilk uluslararası rota olup, Çin'in yerli olarak geliştirdiği ana hat yolcu uçağının düzenli uluslararası operasyonlar aşamasına resmi geçişini işaret ediyor.

Boeing ve Airbus'a rakip

Çin'in yerli üretim ilk orta mesafe yolcu uçağı "C919", "Boeing 737" ve "Airbus A320" model yolcu uçaklarının muadili olarak görülüyor.

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan tek koridorlu ve dar gövdeli yolcu uçağının piyasaya girmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan model ile ülkenin bu alanda dışa bağımlılığının azaltılması hedeflense de C919, jet motoru ve uçuş kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretilip Çin'de montajlandığından bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.

Bölgesel yolcu uçağı "C909" ise Boeing ortaklığı McDonnell Douglas'ın "MD-80" ve "MD-90" tipi uçaklarının Çin'de lisanslı montajlanmasıyla üretiliyor.

COMAC, "C929" adını verdiği geniş gövdeli uzun mesafe yolcu uçağı modelini de geliştiriyor.

Kaynak: AA
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