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Çin Uluslararası İthalat Fuarı İçin Hazırlıklar Sürüyor

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Çin Uluslararası İthalat Fuarı İçin Hazırlıklar Sürüyor

SHANGHAİ, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'ne (NECC) gelen sergilenecek ürünlerinin ilk partisiyle dolu bir kamyon, 24 Ekim 2022.

SHANGHAİ, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'ne (NECC) gelen sergilenecek ürünlerinin ilk partisiyle dolu bir kamyon, 24 Ekim 2022.

Yedi katılımcıya ait gerçekleştirilecek sekiz serginin ilk partisi, yakında düzenlenecek beşinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) ana mekanı olan NECC'ye Pazartesi günü geldi. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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