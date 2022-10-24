Çin Uluslararası İthalat Fuarı İçin Hazırlıklar Sürüyor Güncel Haberler SHANGHAİ, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'ne (NECC) gelen sergilenecek ürünlerinin ilk partisiyle dolu bir kamyon, 24 Ekim 2022. SHANGHAİ, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'ne (NECC) gelen sergilenecek ürünlerinin ilk partisiyle dolu bir kamyon, 24 Ekim 2022. Yedi katılımcıya ait gerçekleştirilecek sekiz serginin ilk partisi, yakında düzenlenecek beşinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) ana mekanı olan NECC'ye Pazartesi günü geldi. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin Uluslararası İthalat Fuarı İçin Hazırlıklar Sürüyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.