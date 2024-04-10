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Çin Turizm Bakanlığı Mayıs Ayında Turizm Kampanyası Başlatacak

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BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmi teşvik etmek amacıyla Mayıs ayında ülke genelinde bir ay sürecek bir kampanya başlatacağını duyurdu.

Bakanlıktan Salı günü yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs'a denk gelen 14. Çin Turizm Günü'nü merkeze alan kampanyanın, turizm sektörünün yüksek kaliteli gelişimini artırmayı, çevre dostu turizmi yaygınlaştırmayı ve kültürel gelişimi turizmle bütünleştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Turistik niteliklerini vurgulamak üzere altı şehir seçmeyi planlayan bakanlık, yerel yönetimlere turizm tüketim kuponları ve kar amacı gütmeyen eğlence etkinlikleri gibi tercihli uygulamalar benimseme çağrısında bulundu.

Bakanlığa göre, yerel turizm departmanları ayrıca turistik cazibe merkezlerini sosyal medya platformları aracılığıyla tanıtmaya ve canlı yayın gösterileri düzenlemek üzere önemli kanaat önderleriyle birlikte çalışmaya teşvik ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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